Стали известны обстоятельства избиения солистки группы «Маша и медведи»

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Композитор Александр Кулыгин, который является соседом солистки группы «Маша и медведи» Маши Макаровой, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» об обстоятельствах избиения девушки.
Стали известны обстоятельства избиения солистки группы «Маша и медведи»
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

По его словам, она пострадала, потому что заступилась за него.

Кулыгин рассказал, что недавно у него умерла жена.

«Мы друг на друга написали завещание, но объявилась её дочка, которая живёт в Болгарии. Вернее, не она сама, а её подруга, которой она завещала половину своей доли, то есть 1/16», — сказал композитор.

Он добавил, что девушка уже приходила, «устраивала здесь засаду, потом посадила своих людей».

«И вот она (или не она — я даже не знаю кто) избила мою соседку снизу, солистку группы «Маша и медведи». Маша живёт этажом ниже, мы с ней очень хорошо знакомы. Она меня поддерживала, приходила подежурить немного, ну и её на пол, ногами… Она сейчас с огромным синяком», — объяснил композитор.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что полиция проводит проверку сообщений об избиении вокалистки группы «Маша и медведи».

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