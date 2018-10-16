В Якутии несколько человек погибли при опрокидывании лодки

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В Якутии на реке Алдан ночью 16 октября опрокинулась лодка, несколько человек погибли. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В Якутии несколько человек погибли при опрокидывании лодки
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«В Главное управление МЧС России поступила информация о том, что на реке Алдан в 3 км от села Мегино-Алдан и 100 м от берега опрокинулась лодка. В результате происшествия пять человек выбрались самостоятельно, есть погибшие, и один человек пропал без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в поисках задействовано 16 человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России два человека и одна единица техники.

В ведомстве добавили, что группа инспекторского участка ГИМС ведёт поисковые работы вдоль реки вниз по течению, а администрация села Мегино-Алдан ищет вдоль береговой линии по течению реки.

Ранее сообщалось, что на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области в результате опрокидывания катера погибли два человека.

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