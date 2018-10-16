Верховный суд отказал Siemens в жалобе по крымским турбинам
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Как отмечается, жалоба, поданная в конце августа, связана с решением нижестоящих судов, которые отказали концерну в иске к структурам «Ростеха».
Иски касались признания недействительными договоров на поставку газовых турбин, а также возврата этого оборудования.
В июне Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» относительно поставок крымских турбин.