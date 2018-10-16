Верховный суд отказал Siemens в жалобе по крымским турбинам

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Верховный суд России отказал немецкому концерну Siemens AG и «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и ОАО «Силовые машины») в передаче кассационной жалобы на решение судов по иску к «Технопромэкспорту» для рассмотрения судебной коллегии ВС России.
Верховный суд отказал Siemens в жалобе по крымским турбинам
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как отмечается, жалоба, поданная в конце августа, связана с решением нижестоящих судов, которые отказали концерну в иске к структурам «Ростеха».

Иски касались признания недействительными договоров на поставку газовых турбин, а также возврата этого оборудования.

В июне Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» относительно поставок крымских турбин. 

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