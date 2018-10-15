В Нижнем Тагиле осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину

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Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор бывшему главе завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину, обвиняемому в мошенничестве и невыплате зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
В Нижнем Тагиле осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину
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«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Денису Кокорину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

В июле 2017 года Путин попросил разобраться с «борзотой» и хамством руководства нижнетагильского завода, сотрудники которого жаловались на задержку зарплаты.

По информации СК, общая сумма долга перед работниками превышала 13 млн рублей.

Установлено, что злоупотреблявший доверием другого собственника завода Кокорин разработал план вывода денежных средств предприятия в подконтрольную фирму и вывел по этой схеме более 22,9 млн рублей в счёт оплаты непоставленных товаров.

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