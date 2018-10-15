В Сочи вынесли приговор по делу об обмане 56 дольщиков

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В Сочи суд вынес приговор по делу об обмане 56 дольщиков более чем на 78 млн рублей, сообщает телеканал «360». Обвиняемая проведёт в колонии общего режима пять лет. На её имущество наложен арест.
В Сочи вынесли приговор по делу об обмане 56 дольщиков
  • РИА Новости

Об этом заявил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Женщина признана виновной по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Умышленное причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».

Подсудимая и ещё один фигурант обещали построить жилые дома в Центральном районе Сочи. Разрешения на строительство многоквартирных домов у них не было, но они самовольно начали работы с привлечением средств населения и занялись продажами через агентства недвижимости.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».

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