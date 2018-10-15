В Сочи вынесли приговор по делу об обмане 56 дольщиков

В Сочи суд вынес приговор по делу об обмане 56 дольщиков более чем на 78 млн рублей, сообщает телеканал «360». Обвиняемая проведёт в колонии общего режима пять лет. На её имущество наложен арест.

Об этом заявил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Женщина признана виновной по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Умышленное причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».

Подсудимая и ещё один фигурант обещали построить жилые дома в Центральном районе Сочи. Разрешения на строительство многоквартирных домов у них не было, но они самовольно начали работы с привлечением средств населения и занялись продажами через агентства недвижимости.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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