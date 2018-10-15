В Сочи вынесли приговор по делу об обмане 56 дольщиков
- РИА Новости
Об этом заявил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.
Женщина признана виновной по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Умышленное причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».
Подсудимая и ещё один фигурант обещали построить жилые дома в Центральном районе Сочи. Разрешения на строительство многоквартирных домов у них не было, но они самовольно начали работы с привлечением средств населения и занялись продажами через агентства недвижимости.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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