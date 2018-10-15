В Крыму суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве с недвижимостью

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Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в совершении серии мошенничеств с недвижимостью, сообщает «Крыминформ».
В Крыму суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве с недвижимостью
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Юрченко Василия Петровича 26 марта 1983 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 21 сутки, то есть до 2 ноября 2018 года», — заявила судья Ольга Кузнецова.

Суд учёл, что мужчина был ранее судим и скрывался от следствия.

Как уточнил заместитель прокурора Киевского района Арсений Суходолов, Юрченко задержали по четырём эпизодам преступной деятельности, но следствие располагает сведениями о гораздо большем количестве пострадавших.

«В результате преступной деятельности группы лиц на территории Республики Крым — в Симферополе, Бахчисарае, Ялте, Алуште и других городах — 17 человек лишились своего жилья», — заявил он.

По его словам, деятельность преступной группы пресечена.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».

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