Путин наградил главу департамента Минпромторга Пака

Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Этим же указом присуждена награда заместителю министра промышленности и торговли Олегу Бочарову.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награду получила актриса Малого театра Элина Быстрицкая.

В списке также числится председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который стал кавалером ордена Александра Невского.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов стал кавалером ордена Почёта.

Глава государства также принял решение отметить орденом генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на Дениса Пака в одном из кафе Москвы. Сообщалось, что там также присутствовал Гайсин.

В настоящее время оба спортсмена находятся под арестом.

Ранее Путин наградил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину орденом Почёта.