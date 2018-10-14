СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее
- © Следственный комитет Российской Федерации
61-летний парашютист разбился, упав с 800-метровой высоты.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 октября 2018 г.
В Адыгее следователи опрашивают очевидцев и организаторов прыжков с парашютом с самолёта Л-410. В ходе полёта произошло закручивание строп парашюта, что привело к падению мужчины с высоты 800 метров pic.twitter.com/g24jwSbzmO
«В Адыгее следователи опрашивают очевидцев и организаторов прыжков с парашютом с самолёта Л-410. В ходе полёта произошло закручивание стропов парашюта, что привело к падению мужчины с высоты 800 метров», — отметили в ведомстве.
Ранее парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье, врезавшись в здание аэродрома Большое Грызлово.
20 мая в Татарстане разбились два опытных парашютиста. По данным следствия, они столкнулись друг с другом в воздухе.