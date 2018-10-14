СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее

Следственный комитет начал расследование после того, как в Адыгее 61-летний парашютист разбился насмерть из-за закручивания стропов парашюта. Как сообщили в ведомстве, погибший упал с высоты 800 метров.

61-летний парашютист разбился, упав с 800-метровой высоты.



В Адыгее следователи опрашивают очевидцев и организаторов прыжков с парашютом с самолёта Л-410. В ходе полёта произошло закручивание строп парашюта, что привело к падению мужчины с высоты 800 метров pic.twitter.com/g24jwSbzmO — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 октября 2018 г.

«В Адыгее следователи опрашивают очевидцев и организаторов прыжков с парашютом с самолёта Л-410. В ходе полёта произошло закручивание стропов парашюта, что привело к падению мужчины с высоты 800 метров», — отметили в ведомстве.

Ранее парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье, врезавшись в здание аэродрома Большое Грызлово.

20 мая в Татарстане разбились два опытных парашютиста. По данным следствия, они столкнулись друг с другом в воздухе.