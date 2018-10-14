В Госдуме прокомментировали поджог храма в Москве

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев прокомментировал RT поджог деревянного храма на востоке Москвы. По его словам, это может быть связано с событиями на Украине, где происходит церковный раскол.
В Госдуме прокомментировали поджог храма в Москве
  • © Пресс-служба Восточного викариатства Москвы

«Нездоровая атмосфера, которая возникла из-за решения Константинополя дать Украине автокефалию, уже приносит свои плоды. Вы можете представить, что если здесь совершают такие преступления, то что будет происходить на Украине. Подобного рода действия Константинополя могут повлечь страшные последствия — прольётся кровь. Неужели константинопольский патриарх Варфоломей этого не понимает? Нам нужно делать всё возможное, чтобы этого не произошло», — сказал Сухарев.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 октября неизвестный проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма и воскресной школы.

Дело заведено по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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