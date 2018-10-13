Частично перекрывшая МКАД ради съёмок видео певица извинилась

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Певица Оксана Яковлева, которая исполняет свои композиции под псевдонимом Yaxana, принесла извинения людям, которые не смогли проехать по МКАД из-за съёмок её клипа.
Частично перекрывшая МКАД ради съёмок видео певица извинилась
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя исполнительницы.

При этом собеседник агентства отметил, что съёмки продолжались недолго и оказались довольно спонтанными. По его словам, сообщения СМИ о машинах скорой помощи и пожарных, которые не могли проехать из-за певицы, не соответствуют действительности.

«Всё получилось довольно спонтанно. Мы ехали снимать клип на двух машинах. В одной Оксана, она была не за рулём, в другой — оператор. В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал», — заявил представитель Яковлевой.

Ранее агентство писало, что член Совета депутатов городского поселения Щёлково Алексей Яковлев, который приходится мужем певице, осудил поступок супруги.

10 октября в сети появилось видео, на котором видно, что танцующие на дороге девушки частично заблокировали движение для автомобилей, которые ехали по МКАД. Позднее стало известно, что в ролике запечатлена певица Yaxana, которая является женой члена Совета депутатов городского поселения Щёлково.

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