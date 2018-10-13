Общее число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5% с начала года, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Всего за девять месяцев произошло 9055 преступлений, что на 476 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество тяжких преступлений увеличилось на 14%, количество убийств уменьшилось на 35%.

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Также треть нарушений — действия ранее судимых граждан.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новосибирская область заняла первое место в России по росту числа случаев мошенничества.