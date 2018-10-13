Число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5%

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Общее число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5% с начала года, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5%
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Всего за девять месяцев произошло 9055 преступлений, что на 476 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество тяжких преступлений увеличилось на 14%, количество убийств уменьшилось на 35%.

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Также треть нарушений — действия ранее судимых граждан.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новосибирская область заняла первое место в России по росту числа случаев мошенничества.

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