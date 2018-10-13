Число зарегистрированных случаев нарушения закона в Мурманской области снизилось на 5%
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- РИА Новости
Всего за девять месяцев произошло 9055 преступлений, что на 476 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Количество тяжких преступлений увеличилось на 14%, количество убийств уменьшилось на 35%.
Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Также треть нарушений — действия ранее судимых граждан.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новосибирская область заняла первое место в России по росту числа случаев мошенничества.