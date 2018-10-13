В Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов»

В Архангельской области в суд направили уголовное дело против «чёрных риелторов», сообщает Nation News со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, обвиняемые занимались незаконной деятельностью с 2013 по 2017 год в Котласе. Потерпевшими признаны 26 человек. Нанесённый им ущерб оценивается в 15,8 млн рублей.

По делу проходят Рустам Гурьев и Александр Вахрушев. В совершении двух преступлений обвиняется супруга одного из фигурантов, Мария Гурьева.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Иркутской области вынесли приговор главарю банды «чёрных риелторов».