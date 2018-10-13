В Кемерове Роспотребнадзор приостановил работу детсада, где нашли радиоактивные вещества

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В Кемерове Роспотребнадзор приостановил работу детсада №79, сообщает ВашГород.ру.
В Кемерове Роспотребнадзор приостановил работу детсада, где нашли радиоактивные вещества
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

При проверке выяснилось, что в музыкальном зале на первом этаже превышено содержание радона — бесцветного радиоактивного газа, который поступает из грунта. В том или ином количестве он есть на любой территории.

Детское учреждение будет оштрафовано. В течение месяца нарушения необходимо устранить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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