В Кемерове Роспотребнадзор приостановил работу детсада, где нашли радиоактивные вещества

В Кемерове Роспотребнадзор приостановил работу детсада №79, сообщает ВашГород.ру.

При проверке выяснилось, что в музыкальном зале на первом этаже превышено содержание радона — бесцветного радиоактивного газа, который поступает из грунта. В том или ином количестве он есть на любой территории.

Детское учреждение будет оштрафовано. В течение месяца нарушения необходимо устранить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.