В кафе на МКАД произошёл пожар

Пожарные ликвидируют возгорание в кафе на 56-м км МКАД на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Происходило загорание административного здания на общей площади около 400 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек смогли покинуть здание до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 300 кв. м в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.

В сентябре URA.RU передавало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.