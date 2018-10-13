В кафе на МКАД произошёл пожар
«Происходило загорание административного здания на общей площади около 400 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пять человек смогли покинуть здание до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 300 кв. м в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.
В сентябре URA.RU передавало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.