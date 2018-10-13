В кафе на МКАД произошёл пожар

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Пожарные ликвидируют возгорание в кафе на 56-м км МКАД на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Происходило загорание административного здания на общей площади около 400 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек смогли покинуть здание до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 300 кв. м в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве. 

В сентябре URA.RU передавало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.

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