На северо-западе Москвы произошёл пожар в бытовках

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В МЧС сообщили о локализации пожара в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.

«Происходило загорание четырёх бытовок в ряду стоящих и частично ангара на общей площади около 300 квадратных метров», —  говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Рязани произошёл пожар.

В сентябре URA.RU передавало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.

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