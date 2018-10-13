На северо-западе Москвы произошёл пожар в бытовках

В МЧС сообщили о локализации пожара в бытовках на Ленинградском шоссе в Москве.

«Происходило загорание четырёх бытовок в ряду стоящих и частично ангара на общей площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Рязани произошёл пожар.

В сентябре URA.RU передавало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.