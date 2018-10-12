В Кировской области задержали подозреваемого в похищении четырёхлетнего ребёнка
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
По имеющимся данным, 10 октября 2018 года в Пензе мать, отчим и ребёнок возвращались домой на автомобиле. Когда машина остановилась, подбежали трое неизвестных, брызнули взрослым в лицо из газового баллончика, схватили девочку и увезли её в неизвестном направлении.
Установлено, что ребёнка перевезли в Киров. 11 октября задержаны подозреваемые в похищении, в том числе биологический отец, не лишённый родительских прав.
Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Башкирии завели дело о похищении после пропажи 11-летней девочки.