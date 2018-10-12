В Общероссийском объединении пассажиров прокомментировали проблему овербукинга

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Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН рассказал, как предъявлять претензии авиаперевозчику в случае, если не удалось вылететь своим рейсом.
В Общероссийском объединении пассажиров прокомментировали проблему овербукинга
  • © pixabay.com

«Билет, заявление авиакомпании о том, что она не может посадить вас на конкретный рейс, — всё это требуется. Также нужны свидетели», — сообщил он.

По словам зампреда объединения, предъявить претензию можно в течение шести месяцев после случившегося, затем вопросы могут решаться в суде.

«В законопроекте, который мы сейчас обсуждаем, также прописан ряд лиц, которые точно не должны сталкиваться с трудностями при полётах», — заявил Зотов.

Как уточнил эксперт, это пенсионеры, маломобильные граждане или, к примеру, члены одной команды, которые обязательно должны лететь вместе.

Ранее страховщики назвали самые опасные виды пассажирского транспорта в России.

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