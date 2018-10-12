В Общероссийском объединении пассажиров прокомментировали проблему овербукинга
- © pixabay.com
«Билет, заявление авиакомпании о том, что она не может посадить вас на конкретный рейс, — всё это требуется. Также нужны свидетели», — сообщил он.
По словам зампреда объединения, предъявить претензию можно в течение шести месяцев после случившегося, затем вопросы могут решаться в суде.
«В законопроекте, который мы сейчас обсуждаем, также прописан ряд лиц, которые точно не должны сталкиваться с трудностями при полётах», — заявил Зотов.
Как уточнил эксперт, это пенсионеры, маломобильные граждане или, к примеру, члены одной команды, которые обязательно должны лететь вместе.
Ранее страховщики назвали самые опасные виды пассажирского транспорта в России.