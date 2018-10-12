Власти Москвы отдали распоряжение изъять у шоу «Дом-2» ещё одно здание

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Столичные власти распорядились изъять ещё один объект недвижимости, расположенный на территории, где проходят съёмки шоу «Дом-2». Об этом говорится в соответствующем документе департамента городского имущества города Москвы.
Власти Москвы отдали распоряжение изъять у шоу «Дом-2» ещё одно здание
  • РИА Новости

Отмечается, что данное решение было принято в связи со строительством автодороги из Саларьева в Марьино. 

«Изъять для государственных нужд — для целей строительства автомобильной дороги Марьино — Саларьево (I этап) — у общества с ограниченной ответственностью «ЕТК-Инвест» нежилое здание... площадью 72 квадратных метра, расположенное по адресу Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Летово, строение на участке N22», — говорится в тексте.

В августе сообщалось, что власти планируют снести съёмочную площадку «Дома-2» из-за строительства трассы.

В свою очередь, в пресс-службе департамента развития новых территорий заявили о намерении предоставить для съёмок «Дома-2» новый участок.

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