Власти Москвы отдали распоряжение изъять у шоу «Дом-2» ещё одно здание
- РИА Новости
Отмечается, что данное решение было принято в связи со строительством автодороги из Саларьева в Марьино.
«Изъять для государственных нужд — для целей строительства автомобильной дороги Марьино — Саларьево (I этап) — у общества с ограниченной ответственностью «ЕТК-Инвест» нежилое здание... площадью 72 квадратных метра, расположенное по адресу Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Летово, строение на участке N22», — говорится в тексте.
В августе сообщалось, что власти планируют снести съёмочную площадку «Дома-2» из-за строительства трассы.
В свою очередь, в пресс-службе департамента развития новых территорий заявили о намерении предоставить для съёмок «Дома-2» новый участок.