Эксперт сравнил ситуацию с овербукингом в Европе и России

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН сравнил ситуацию с овербукингом в Европе и России.

«Вопрос овербукинга давно изучен во всём мире. Есть законы, регулирующие права пассажиров. У авиакомпаний всегда есть пара мест в бизнес-классе, куда они могут посадить «лишних» пассажиров», — заявил он.

По его словам, европейцы научились использовать овербукинг во благо, и России тоже нужно двигаться в этом направлении, переворачивать негативное явление в позитивное.

«Иначе всё это может привести к банкротству авиакомпаний», — считает он.

Ранее в Госдуме призвали принять меры в отношении овербукинга.