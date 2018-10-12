На угольном разрезе в Бурятии произошёл крупный пожар

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В Мухоршибирском районе Бурятии на площади около 1000 кв. м горит здание мастерских угольного разреза.
На угольном разрезе в Бурятии произошёл крупный пожар
  • РИА Новости

«Горят два ремонтных бокса на угольном разрезе. Пожар на площади около 1000 кв. м. В данный момент расчёты локализовали огонь — угрозы распространения нет», — приводит РИА Новости сообщение дежурной диспетчерской службы района.

Отмечается, что пожар мог начаться из-за раскалённой трубы кузницы.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Рязани произошёл пожар.

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