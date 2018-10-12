Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии Груднов

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Командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов скончался в на 59-м году жизни.

Об этом сообщает Росгвардия.

«Руководство войск национальной гвардии Российской Федерации, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким», — указывается в заявлении.

В сообщении ведомства отмечается, что Груднову с коллегами за время службы удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке и вернуть государству тонны незаконно добытых биоресурсов.

В заявлении не указывается, что именно стало причиной кончины Груднова.

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