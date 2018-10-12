Ректор Абхазского госуниверситета заявил, что судья Хахалева не училась в данном вузе

Короткая ссылка
Ректор Абхазского государственного университета Алико Гварамия заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала по поводу подлинности её диплома, не училась в данном вузе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Она не училась у нас. МВД раньше к нам обращалось, (МВД) по Краснодарскому краю и МВД России, мы через архивы и так далее всё поднимали. Почему-то найти какие-либо следы не можем», — заявил Гварамия.

Как отмечает агентство, ранее появились сообщения в СМИ об использовании судьёй поддельного диплома, эти публикации стали поводом для доследственной проверки.

По некоторым данным, Хахалева якобы училась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ), который окончила в 1991 году.

Как ранее писало агентство, юристами была собрана информация, согласно которой высказывалось предположение, что Хахалева никогда не училась в ТГУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить