Ректор Абхазского госуниверситета заявил, что судья Хахалева не училась в данном вузе

Ректор Абхазского государственного университета Алико Гварамия заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала по поводу подлинности её диплома, не училась в данном вузе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Она не училась у нас. МВД раньше к нам обращалось, (МВД) по Краснодарскому краю и МВД России, мы через архивы и так далее всё поднимали. Почему-то найти какие-либо следы не можем», — заявил Гварамия.

Как отмечает агентство, ранее появились сообщения в СМИ об использовании судьёй поддельного диплома, эти публикации стали поводом для доследственной проверки.

По некоторым данным, Хахалева якобы училась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ), который окончила в 1991 году.

Как ранее писало агентство, юристами была собрана информация, согласно которой высказывалось предположение, что Хахалева никогда не училась в ТГУ.