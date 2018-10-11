Со стихийной свалки в Глазове вывезли 50 тонн мусора
- РИА Новости
«Гаражным кооперативам, так же как и управляющим компаниям, на своих территориях до конца текущего года необходимо оборудовать контейнерные площадки с крышей и твёрдым основанием, огороженные по периметру», — заявил начальник управления ЖКХ Евгений Шейко.
По его словам, после подписания договора с региональным оператором начнётся регулярный сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов с территорий гаражных кооперативов.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове управляющие компании обязали ежедневно отчитываться о вывозе мусора.