Со стихийной свалки в Глазове вывезли 50 тонн мусора

С образовавшейся за лето стихийной свалки на территории одного из гаражных кооперативов в Глазове вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Гаражным кооперативам, так же как и управляющим компаниям, на своих территориях до конца текущего года необходимо оборудовать контейнерные площадки с крышей и твёрдым основанием, огороженные по периметру», — заявил начальник управления ЖКХ Евгений Шейко.

По его словам, после подписания договора с региональным оператором начнётся регулярный сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов с территорий гаражных кооперативов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове управляющие компании обязали ежедневно отчитываться о вывозе мусора.