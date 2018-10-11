В результате ДТП в Чувашии погибли 11 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в в Чебоксарском районе Чувашии погибли 11 человек, ещё 19 пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

РИА Новости

«Столкнулись грузовик и пассажирский Fiat, который следовал из Канаша в Москву», — приводит Интерфакс сообщение МВД. Отмечается, ДТП произошло около 19:10 мск в Чебоксарском районе республики. По данным МВД, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу. В МЧС уточнили, что авария произошла на 647 километре трассы М7. Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.