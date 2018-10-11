В результате ДТП в Чувашии погибли 11 человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в в Чебоксарском районе Чувашии погибли 11 человек, ещё 19 пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В результате ДТП в Чувашии погибли 11 человек
  • РИА Новости

«Столкнулись грузовик и пассажирский Fiat, который следовал из Канаша в Москву», — приводит Интерфакс сообщение МВД.

Отмечается, ДТП произошло около 19:10 мск в Чебоксарском районе республики.

По данным МВД, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.

В МЧС уточнили, что авария произошла на 647 километре трассы М7.

Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.

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