В результате ДТП в Чувашии погибли 11 человек
- РИА Новости
«Столкнулись грузовик и пассажирский Fiat, который следовал из Канаша в Москву», — приводит Интерфакс сообщение МВД.
Отмечается, ДТП произошло около 19:10 мск в Чебоксарском районе республики.
По данным МВД, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.
В МЧС уточнили, что авария произошла на 647 километре трассы М7.
Ранее в Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу маршрутного такси Ford, которое столкнулось с рейсовым автобусом.