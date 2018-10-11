Хозяину гостиницы в Сочи предъявили обвинение в смерти ребёнка в ливневой канаве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.
«Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено владельцу гостиницы, где отдыхал малолетний (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в тексте.
Отмечается, что мужчина в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией.
В августе стало известно, что в Сочи в посёлке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву, его унесло течением.
Тело ребёнка позднее обнаружили в море.
Также URA.RU передавало, что в Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера.