Хозяину гостиницы в Сочи предъявили обвинение в смерти ребёнка в ливневой канаве

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Хозяину гостиницы в Сочи, по собственной инициативе переделавшему перед зданием ливневую канаву, в которой погиб семилетний мальчик, предъявлено обвинение в гибели ребёнка.
Хозяину гостиницы в Сочи предъявили обвинение в смерти ребёнка в ливневой канаве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

«Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено владельцу гостиницы, где отдыхал малолетний (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в тексте.

Отмечается, что мужчина в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией.

В августе стало известно, что в Сочи в посёлке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву, его унесло течением.

Тело ребёнка позднее обнаружили в море.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера.

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