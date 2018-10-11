Вандалы изменили слово в арт-объекте «Счастье не за горами» в Перми

Вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте, установленном на берегу реки Камы в Перми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Повреждённая часть уже демонтирована», — рассказал агентству представитель городского центра охраны памятников.

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. «Счастье» превратилось в «Смерть не за горами».



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

Отмечается, что памятник появился в регионе в 2009 году. Его автором стал художник Борис Матросов.

Ранее портал Inforeactor передавал, что в Санкт-Петербурге появился памятник актёру, поэту и барду Владимиру Высоцкому.