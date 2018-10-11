Вандалы изменили слово в арт-объекте «Счастье не за горами» в Перми
- РИА Новости
«Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Повреждённая часть уже демонтирована», — рассказал агентству представитель городского центра охраны памятников.
В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. «Счастье» превратилось в «Смерть не за горами».— Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.
К слову, изменённый арт-объект уже убирают.
Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn
Отмечается, что памятник появился в регионе в 2009 году. Его автором стал художник Борис Матросов.
Ранее портал Inforeactor передавал, что в Санкт-Петербурге появился памятник актёру, поэту и барду Владимиру Высоцкому.