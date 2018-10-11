Адвокат рассказал о ходе расследования ДТП с участием мирового судьи из КЧР

РИА Новости

Отмечается, что Якушу инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек. Санкции ч. 5 ст. 264 УК России предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесской Республики дала согласие на снятие статуса судьи с Якуша после ДТП.

В мае нынешнего года он попал в ДТП в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли два человека, ещё один оказался в реанимации. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в материалах расследования Якуш значился как свидетель.