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Происшествия

11 октября 2018
Адвокат рассказал о ходе расследования ДТП с участием мирового судьи из КЧР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Максима Якуша, ставшего участником смертельного ДТП. Об этом в беседе с RT рассказал Андрей Сабинин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы матери погибшего Владислава Гладского.
  • РИА Новости

Отмечается, что Якушу инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек. Санкции ч. 5 ст. 264 УК России предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесской Республики дала согласие на снятие статуса судьи с Якуша после ДТП.

В мае нынешнего года он попал в ДТП в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли два человека, ещё один оказался в реанимации. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в материалах расследования Якуш значился как свидетель.

11 октября 2018
Адвокат рассказал о ходе расследования ДТП с участием мирового судьи из КЧР
20 сентября 2018
С участника ДТП Максима Якуша разрешили снять статус судьи
17 августа 2018
Судью не могут привлечь к ответственности за ДТП с двумя погибшими
24 мая 2018
Близкие погибшего в ДТП с судьёй пожаловались в СК на угрозы
18 мая 2018
В Карачаево-Черкесии судья стал участником смертельного ДТП
Ваша заявка принята
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