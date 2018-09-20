С участника ДТП Максима Якуша разрешили снять статус судьи

РИА Новости

Как рассказал RT адвокат правозащитной организации «Зона право» Андрей Сабинин, на сегодняшнем заседании коллегии присутствовали родственники погибшего в ДТП Аскера Узденова.

«Сегодня квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесской Республики рассматривала вопрос, связанный с ходатайством главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение дела в связи с ДТП на трассе «Кавказ» с участием судьи Якуша. Родственники потерпевшего Асера Узденова присутствовали на заседании и сообщили, что такое согласие квалификационная комиссия дала», — сказал Сабинин.

Он также отметил, что у Якуша остаётся право на обжалование этого решения в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что СК направил в Высшую квалификационную коллегию судей обращение с просьбой лишить статуса мирового судью Максима Якуша.

В мае нынешнего года мужчина попал в ДТП в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли два человека, ещё один оказался в реанимации. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в материалах расследования Якуш значится как свидетель.