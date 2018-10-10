В Москве стартовал конкурс «Лидеры России»

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Конкурс управленцев «Лидеры России 2018—2019» стартует в Москве 10 октября. Организаторы начинают приём заявок для участия в конкурсе.
В Москве стартовал конкурс «Лидеры России»
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Как рассказал руководитель проекта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ожидается, что «заявок будет больше, чем в прошлом году».

«Нам очень важно дать возможность талантливым управленцам из разных уголков нашей страны, а с этого года ещё и из других стран, проявить себя, сравнить себя с другими, получить обратную связь, понять, в каких направлениях им можно и нужно развиваться дальше. И в конечном итоге сделать так, чтобы наши управленцы и в государстве, и в бизнесе были ещё круче, ещё успешней, чтобы нашу страну ждал ещё больший успех», — заявил он.

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Он подчеркнул, что настоящий лидер — это тот, кто не только сам идёт вперёд, но и создаёт новых лидеров.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в текущем году в конкурсе смогут принять участие соотечественники, проживающие за рубежом.

По его словам, они должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

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