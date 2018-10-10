Песков прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

По его словам, в администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведётся.

«Мы, безусловно, воспринимаем это как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенно опытом, поэтому это его личное мнение», — сказал Песков.

Ранее Зорькин рассказал «Российской газете», что Конституция содержит ряд недостатков. В частности, он отметил отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, недостаток чёткости в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении полномочий прокуратуры.