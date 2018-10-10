BlaBlaCar стал платным для пассажиров в России

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Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar с 10 октября стал платным для российских пассажиров, говорится в сообщении компании.
BlaBlaCar стал платным для пассажиров в России
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Отмечается, что теперь необходимо оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух вариантов: на день за 149 рублей или на месяц за 199 рублей. При этом поездки длиной менее 120 км останутся бесплатными.

Те, кто начнёт пользоваться BlaBlaCar после 10 октября, получат месяц бесплатного доступа, а остальные — три месяца. 

В компании подчеркнули, что для автовладельцев ничего не меняется — они смогут публиковать свои предложения о поездках бесплатно.

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