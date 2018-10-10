В России приступили к созданию опытного образца самоходного комплекса для ВДВ «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в «Ростех») приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора института Альберта Бакова.

«Один из них — проект «Лотос», который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ «Нона-С». Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний», — отметил Баков.

В августе в России успешно прошли испытания активного экзоскелета с электромоторами, с помощью которого военнослужащий смог вести стрельбу из пулемёта, удерживая его одной рукой.