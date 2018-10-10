В России начали тестировать экзоскелет для военных

В России начали тестировать созданный для военных экзоскелет. Об этом сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

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«Конкретного включения в комплект «Ратника» экзоскелета не планируется, хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включён в экипировку следующего поколения», — цитирует РИА Новости Бакова. В августе увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных прошёл успешные испытания. Экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего» показали на форуме «Армия-2018».