В России начали тестировать экзоскелет для военных

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В России начали тестировать созданный для военных экзоскелет. Об этом сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.
В России начали тестировать экзоскелет для военных
  • © пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Конкретного включения в комплект «Ратника» экзоскелета не планируется, хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включён в экипировку следующего поколения», — цитирует РИА Новости Бакова.

В августе увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных прошёл успешные испытания.

Экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего» показали на форуме «Армия-2018».

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