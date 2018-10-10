Число сдающих ОГЭ в колониях за год выросло почти в четыре раза

Заключённые стали почти в четыре раза чаще писать Основной государственный экзамен.

Так, число сдающих его увеличилось с 93 человек в 2017 году (0,007% от числа всех сдающих) до 337 человек в 2018-м (0,026%). Об этом RT рассказали в Рособрнадзоре.

При этом число принявших участие в Едином государственном экзамене заключённых в эти годы было примерно одинаковым. В 2018-м ЕГЭ в колониях написали 320 человек, годом ранее — 312.

ЕГЭ и ОГЭ в колониях сдаются по желанию. При этом обучающиеся, освоившие программы среднего общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию.

В 2018 году ГИА за 11-й класс сдали более 9 тыс. человек.