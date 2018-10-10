В Рособрнадзоре назвали ЕГЭ, которые завалили больше всего заключённых

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Марина Тищенко
Самый высокий процент не сдавших ЕГЭ в 2018 году (28,6%) зафиксирован среди заключённых, выбравших химию. Об этом RT рассказали в Рособрнадзоре.
В Рособрнадзоре назвали ЕГЭ, которые завалили больше всего заключённых
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Этот показатель также высок по таким предметам, как обществознание (25,9%) и биология (20%). Далее идут физика (18,6%), профильная математика (13,8%), информатика и ИКТ (11,1%).

Менее 2% составляет число тех, кто не сдал ЕГЭ по истории и базовой математике.

На экзамене по русскому не удалось набрать необходимого количества баллов в 2018 году только одному заключённому из 277 сдающих этот предмет.

Лучше всего отбывающие наказание знают литературу, английский и географию. В 2018 году эти предметы сдали все.

В 2018 году ЕГЭ в колониях написали 320 человек, что составляет 0,04% от всех сдававших.

ЕГЭ и ОГЭ в колониях сдаются по желанию. При этом обучающиеся, освоившие программы среднего общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию. В 2018 году ГИА за 11-й класс сдали более 9 тыс. человек.

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