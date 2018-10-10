Исследование показало рост повседневных трат россиян в сентябре на 1,3%

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Повседневные расходы российских граждан в сентябре увеличились на 1,3% по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией «Ромир».

«Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%, рассчитанную Росстатом», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что по сравнению с сентябрём 2017 года совокупные ежедневные траты россиян выросли на 1,9%, что «почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%».

В «Ромире» добавили, что, таким образом, реальные расходы россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей предыдущих лет за исключением 2012 года.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян достиг минимального уровня за два года.

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