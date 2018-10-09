Эксперт прокомментировал увеличение турпотока в Крым в 2018 году
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- РИА Новости
«Не надо быть экспертом в области туризма, чтобы понимать, что нынешний курортный сезон был успешен для Крыма. Как крымчанин могу лишь подтвердить, что общественные пляжи и объекты размещения были заполнены этим летом», — заявил он.
По его словам, запуск автодорожной части Крымского моста сделало регион более доступным для отечественных туристов.
Как считает Мезюхо, у региона есть шансы принять в 2019 году ещё больше туристов.
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году.