Эксперт прокомментировал увеличение турпотока в Крым в 2018 году

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.
Эксперт прокомментировал увеличение турпотока в Крым в 2018 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Не надо быть экспертом в области туризма, чтобы понимать, что нынешний курортный сезон был успешен для Крыма. Как крымчанин могу лишь подтвердить, что общественные пляжи и объекты размещения были заполнены этим летом», — заявил он.

По его словам, запуск автодорожной части Крымского моста сделало регион более доступным для отечественных туристов.

Как считает Мезюхо, у региона есть шансы принять в 2019 году ещё больше туристов.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году.

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