Обвиняемого в избиении блогера в парке Горького освободили в зале суда

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Замоскворецкий суд Москвы признал Корнея Макарова виновным в смерти петербургского блогера Станислава Думкина в столичном парке Горького и освободил его из-под стражи за отбытием наказания.
Обвиняемого в избиении блогера в парке Горького освободили в зале суда
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лиану Ахмедову.

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 11 месяцев ограничения свободы. Суд зачёл время содержания под стражей из расчёта 1 день в СИЗО за 2 дня ограничения свободы и освободил Макарова в зале суда за отбытием наказания», — уточнила она.

Также, по словам Ахмедовой, суд взыскал с осуждённого в пользу родителей погибшего по 1 млн рублей.

В августе 2017 года сообщалось, что Думкин скончался, получив тяжёлую травму головы в результате конфликта в парке Горького с тремя мужчинами, которым, как отмечалось, не понравился внешний вид блогера.

Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 августа. 

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