В Москве электробусы перевезли 125 тысяч человек

В Москве число перевезённых электробусами пассажиров достигло 125 тыс., сообщает kp.ru.

1 сентября на регулярный маршрут №73 (ВДНХ — 6-й микрорайон Бибирева) вышли такие транспортные средства. В течение месяца они ежедневно перевозили 3 тыс. человек.

В настоящее время в будни пассажиропоток вырос до 4 тыс.

До 2021 года столица намерена закупать по 300 электробусов ежегодно, после чего откажется от приобретения дизельных автобусов.

Ранее руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра «Пробок.нет» Александр Чекмарёв в беседе с m24 рассказал о развитии электротранспорта в Москве.