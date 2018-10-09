СК начал проверку по факту обнаружения тела полицейского в Екатеринбурге

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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела сотрудника полиции в Екатеринбурге.
СК начал проверку по факту обнаружения тела полицейского в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из квартир тела мужчины 1971 года рождения, работавшего в полиции», — цитирует РИА Новости представителя регионального управления СК Александра Шульгу.

Он отметил, что для определения причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Как подчеркнул Шульга, признаков криминальной смерти не усматривается.

При этом руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что умерший «не оставил предсмертной записки».

По данным агентства, погибший был сотрудником национального бюро Интерпол.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Сахалинской области следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД России.

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