В СК завершили следствие в отношении соучастницы экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Марины Дюковой, которую считают соучастницей бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Марины Дюковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате в особо крупном размере»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, Дюкова в начале 2016 года вступила в преступный сговор с Коршуновым и заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светланой Алексеевой, результатом которого стала растрата бюджетных средств, выделенных на закупку сахара для учреждений ФСИН.

Отмечается, что Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара прописала заведомо невыполнимые требования, при этом Дюкова предоставила ведомству коммерческие предложения о возможности реализации данного контракта по завышенным ценам.

В итоге Дюкова как победитель конкурса нарушила сроки поставки товара на два месяца, однако Коршуновым контракт был официально признан выполненным без нарушений. В результате этих махинаций 43 млн рублей в виде незаконно завышенной стоимости поставленной продукции были похищены соучастниками преступления.

По информации ведомства, Дюкова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении неё уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее в СК заявили о завершении расследования одного из эпизодов дела Коршунова.