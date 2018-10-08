СМИ: Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной матери на Кубани

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Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке Псебай, сообщает kp.ru.

Обвиняемым вменяется убийство по предварительному сговору, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые с особой жестокостью.

Кроме того, в зависимости от роли подозреваемым инкриминируют кражу и грабёж.

«Версию о том, что нападение совершила группа лиц, расследование не подтвердило. Следствием была проведена очень широкая работа по определению возможных соучастников преступления. Все были отработаны следователями», — заявил представитель правозащитной организации «Зона права» и адвокат потерпевших Виталий Зубенко.

Следователи также выяснили, что за месяц до убийства оба обвиняемых уже совершали преступления.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани рассказали о ходе расследования убийства многодетной матери.

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