В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Короткову

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В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Короткову, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Брюховецкого района.
В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Короткову
  • © пресс-служба администрации Брюховецкого района

Мемориал в станице Батуринской установило Российское военно-историческое общество. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Церемонию посетили глава района Владимир Мусатов, руководитель поселения Виталий Сурмач, местные жители.

Коротков — уроженец станицы Батуринской, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, был сбит истребителями противника 5 февраля 1942 года. В 1943 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее ФАН сообщало, что одну из улиц в Петрозаводске решили назвать в честь Героя Советского Союза маршала Фёдора Толбухина.

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