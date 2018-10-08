В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Короткову

В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Короткову, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Брюховецкого района.

Мемориал в станице Батуринской установило Российское военно-историческое общество. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Церемонию посетили глава района Владимир Мусатов, руководитель поселения Виталий Сурмач, местные жители.

Коротков — уроженец станицы Батуринской, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, был сбит истребителями противника 5 февраля 1942 года. В 1943 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее ФАН сообщало, что одну из улиц в Петрозаводске решили назвать в честь Героя Советского Союза маршала Фёдора Толбухина.