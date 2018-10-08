В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Короткову
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Мемориал в станице Батуринской установило Российское военно-историческое общество. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Церемонию посетили глава района Владимир Мусатов, руководитель поселения Виталий Сурмач, местные жители.
Коротков — уроженец станицы Батуринской, участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, был сбит истребителями противника 5 февраля 1942 года. В 1943 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Ранее ФАН сообщало, что одну из улиц в Петрозаводске решили назвать в честь Героя Советского Союза маршала Фёдора Толбухина.