В Челябинске после столкновения загорелись маршрутка и иномарка
- РИА Новости
ДТП произошло в понедельник, 8 октября, около 06:00. Водитель маршрутки повернул налево, не пропустив легковой автомобиль. После столкновения оба транспортных средства загорелись. Водители сначала пытались потушить огонь самостоятельно, а после вызвали МЧС.
«Больше пострадал легковой автомобиль. От него, вероятно, при ударе возгорание и произошло», — заявили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Водитель иномарки отправлен на амбулаторное лечение.
Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки.
Ранее Nation News сообщал, что в ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека.