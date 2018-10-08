В Челябинске после столкновения загорелись маршрутка и иномарка

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В Челябинске маршрутное такси столкнулось с иномаркой Chevrolet, пострадал один человек. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
В Челябинске после столкновения загорелись маршрутка и иномарка
  • РИА Новости

ДТП произошло в понедельник, 8 октября, около 06:00. Водитель маршрутки повернул налево, не пропустив легковой автомобиль. После столкновения оба транспортных средства загорелись. Водители сначала пытались потушить огонь самостоятельно, а после вызвали МЧС.

«Больше пострадал легковой автомобиль. От него, вероятно, при ударе возгорание и произошло», — заявили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Водитель иномарки отправлен на амбулаторное лечение.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки.

Ранее Nation News сообщал, что в ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека.

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