Друг погибших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге прокомментировал случившееся
- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
«Это достаточно большое заведение, там было очень много комнат. Андрей с Максимом находились в самой дальней комнате. Это тоже случайность. Комнаты были расположены в сложной планировке. За считаные минуты всё залило», — заявил Тихон.
Ранее заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.