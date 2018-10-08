Друг погибших при прорыве трубы с кипятком в Петербурге прокомментировал случившееся

Друг погибших при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге прокомментировал случившееся.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Это достаточно большое заведение, там было очень много комнат. Андрей с Максимом находились в самой дальней комнате. Это тоже случайность. Комнаты были расположены в сложной планировке. За считаные минуты всё залило», — заявил Тихон.

Ранее заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.