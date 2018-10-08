Жертвами взрыва на пороховом заводе в Перми стали три человека
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края, пострадавшие скончались.
«Оба они скончались в больнице», — сообщили в ведомстве.
ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.
В конце сентября в Санкт-Петербурге в бытовом помещении завода «Кулон» взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны.