Виктория Скрипаль намерена обратиться к Петрову и Боширову через соцсети

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, планирует обратиться к Александру Петрову и Руслану Боширову через социальные сети, чтобы пригласить их на личную встречу.
Виктория Скрипаль намерена обратиться к Петрову и Боширову через соцсети
  • РИА Новости

«Я напишу в социальных сетях обращение к ним, чтобы они вышли на связь», — рассказала Виктория РИА Новости.

По словам Скрипаль, она сделает это «через пару дней».

«Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в глаза — больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно», — отметила она.

Ранее Скрипаль заявила о желании встретиться с Петровым и Бошировым.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик, когда они прилетели в страну. 

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей. 

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