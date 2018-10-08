Виктория Скрипаль намерена обратиться к Петрову и Боширову через соцсети
- РИА Новости
«Я напишу в социальных сетях обращение к ним, чтобы они вышли на связь», — рассказала Виктория РИА Новости.
По словам Скрипаль, она сделает это «через пару дней».
«Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в глаза — больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно», — отметила она.
Ранее Скрипаль заявила о желании встретиться с Петровым и Бошировым.
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик, когда они прилетели в страну.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей.