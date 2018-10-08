В Россотрудничестве назвали самые популярные вузы и специальности у иностранцев

Согласно заявкам на обучение в 2018/19 учебном году, наиболее привлекательным для иностранцев стал Санкт-Петербургский государственный университет — 4200 заявок.

Об этом RT заявили в пресс-службе Россотрудничества.

На втором месте Российский университет дружбы народов — 3378 заявок, на третьем — Казанский (Приволжский) федеральный университет (2194 заявки).

В пятёрку также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (2032 заявки) и Уральский федеральный университет (1615 заявок).

Самыми популярными специальностями у иностранных абитуриентов стали «Лечебное дело» (4854 заявки), «Экономика» (2777 заявок), «Международные отношения» (1601 заявка), «Менеджмент» (1506 заявок) и «Юриспруденция» (1381 заявка).

Всего во время вступительной кампании 2018/19 в российские вузы иностранцами было подано 88 906 заявок на обучение.

Ранее сообщалось, что в 2017 году число иностранных абитуриентов в шесть раз превысило число квот.