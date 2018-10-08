Названы страны — лидеры по числу заявок на обучение их граждан в России

Граждане Узбекистана подали больше всего заявлений на обучение в российских вузах во время вступительной кампании 2018/19 (7225 человек). Об этом RT рассказали в Россотрудничестве.

На втором месте по числу поданных заявок — граждане Таджикистана (6263 человека). Далее идут выходцы из Афганистана (5134 человека).

Также в пятёрку стран — лидеров по количеству подавших заявления на обучение в России граждан вошли Казахстан (3763 человека) и Алжир (2737 человек).

Всего во время вступительной кампании 2018/19 в российские вузы иностранцами было подано 88 906 заявок.

Квота правительства на бесплатное обучение в российских образовательных организациях для иностранцев в этом году составила 15 тыс. человек.