Названы страны — лидеры по числу заявок на обучение их граждан в России
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- РИА Новости
На втором месте по числу поданных заявок — граждане Таджикистана (6263 человека). Далее идут выходцы из Афганистана (5134 человека).
Также в пятёрку стран — лидеров по количеству подавших заявления на обучение в России граждан вошли Казахстан (3763 человека) и Алжир (2737 человек).
Всего во время вступительной кампании 2018/19 в российские вузы иностранцами было подано 88 906 заявок.
Квота правительства на бесплатное обучение в российских образовательных организациях для иностранцев в этом году составила 15 тыс. человек.