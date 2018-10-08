СМИ назвали топ-5 наиболее доступных в России кроссоверов

Эксперты издания Carsweek представили пятёрку наиболее доступных кроссоверов на российском рынке.

Как уточняет Nation News, первое место в рейтинге досталось автомобилю Lifan X50. Он может обойтись в 660 тыс. рублей.

Второе место занял Chery Tiggo 2 за 673 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает Renault Duster за 700 тыс. рублей в базовой версии.

Четвёртое и пятое места достались автомобилям Lifan X60 2017 года по цене от 740 тыс. рублей, а также Lifan X70 за 800 тыс. рублей.

В августе Пятый канал со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» передавал, что специалисты назвали самые продаваемые российские автомобили с начала 2018 года.